Глава «Роскосмоса» прокомментировал исключение России из экспертной группы по Gateway

Глава «Роскосмоса» прокомментировал исключение России из экспертной группы по Gateway

Вчера, 21:21ОбществоPhoto: kremlin.ru
Дмитрий Рогозин, как глава «Роскосмоса» заявил, что компания никогда не входила в экспертную группу по Gateway, которая под руководством NASA занимается изучением перспектив создания станции на орбите Луны.

Как сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Рогозина, на своей странице он пишет, что Россию нельзя исключить из «лунной группы», потому что она никогда не входила в ее состав.

Генеральный директор «Роскосмоса» отмечает, что ему приходили документы от NASA, также американское национальное управление по изучению космоса проводило брифинг для российской стороны. Но Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» планирует взаимодействие только в формате дискуссии — и при условии, что все участники проекта будут равноправны.

Пресс-служба «Роскосмоса» передала официальное заявление, что госкорпорация готова возобновить переговоры с США касательно решения вопросов освоения дальнего космоса. Представители компании отметили всю важность проводящихся исследований и подтвердили возможность дальнейшего сотрудничества при условии взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается разрешения вопроса с участием в экспертной группе, российская сторона напомнила, что по итогам проработки меморандума о рассмотрении возможности совместной работы в рамках экспертной группы по Gateway было решено не принимать участие в данном проекте.

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