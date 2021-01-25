Глава Башкирии поручил открыть обновленный терминал в аэропорту Уфы

Глава Башкирии поручил открыть обновленный терминал в аэропорту Уфы

Вчера, 15:44ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рекомендовал открыть отремонтированный терминал в уфимском аэропорту.

Наш аэропорт тихой сапой пока шум, да гам, он потихонечку сделал отличную реконструкцию терминала нового. Это большое событие, отметил Хабиров.

Позаботиться об открытии терминала он поручил премьер-министру правительства Андрею Назарову и министерству транспорта Башкирии. Радий Хабиров подытожил, что его необходимо запускать, он готов.

Напомним, работы в аэропорту начались в 2018 году. Проектом предусмотрено оснащение телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой, расширение и зоны прилета и вылета пассажиров внутренних рейсов. В октябре 2019 года Гендиректор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев сообщал, что реконструкция завершится к весне 2020 года.

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