Глава Башкирии поручил открыть обновленный терминал в аэропорту Уфы

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рекомендовал открыть отремонтированный терминал в уфимском аэропорту.

Наш аэропорт тихой сапой пока шум, да гам, он потихонечку сделал отличную реконструкцию терминала нового. Это большое событие, отметил Хабиров. Позаботиться об открытии терминала он поручил премьер-министру правительства Андрею Назарову и министерству транспорта Башкирии. Радий Хабиров подытожил, что его необходимо запускать, он готов. Напомним, работы в аэропорту начались в 2018 году. Проектом предусмотрено оснащение телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой, расширение и зоны прилета и вылета пассажиров внутренних рейсов. В октябре 2019 года Гендиректор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев сообщал, что реконструкция завершится к весне 2020 года.

