Детский омбудсмен Башкирии проведет проверку по факту участия детей в митинге

Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова проведет проверку по факту участия несовершеннолетних в несанкционированном митинге, который состоялся в Уфе 23 января. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По словам детского омбудсмена, на родителей составлено уже 12 протоколов об административном нарушении за то, что они допустили к участию в митинге своих детей. Однако в большинстве случаев, заявляет Милана Скоробогатова, будут проведены разъяснительные беседы. — Это несоблюдение безопасности для своих детей. Заведомо родители ведут туда, где может быть небезопасно. Я думаю, что последствий не будет. Основное последствие — это разговор с родителями, объяснение ситуации, — объяснила она. Напомним, ранее член СПЧ по Башкирии Олег Галин посетил городские отделы полиции № 4 и № 9, куда доставили участников митинга. По его словам, всего было доставлено 90 человек, из которых более 20-ти — дети.

