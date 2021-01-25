Дегтярев нашел дополнительные 15 млн рублей на медицину Хабаровского края

Отметим, что в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» попало 40 хабаровских медучреждений. Помимо автомобилей, медицинские работники получат 1200 единиц спецоборудования. В текущем году в регионе появится пять дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория. В этом же году власти собираются реконструировать хабаровскую городскую больницу № 10. Данное медицинское учреждение на данный момент остается ключевым госпиталем в Хабаровском крае для лиц, зараженных коронавирусом COVID-19.