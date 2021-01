Дегтярев нашел дополнительные 15 млн рублей на медицину Хабаровского края

Власти Хабаровского края приступили к реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Проект предполагает выделение медицинским учреждениям районов 16 автомобилей модели «УАЗ». Новый транспорт медики получат уже в ближайшее время.

Главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось выбить деньги на поставки машин из Москвы. Речь идет о 15 миллионах рублей. Средства предоставят по линии Министерства промышленности и торговли России. Об этом пишет vostokmedia.com. В целом в наступившем году в районные больницы края поставят более 50 авто. Программа модернизации рассчитана на пять лет. Бюджет проекта достигает восьми миллиардов рублей. Москва перечислит свыше семи миллиардов. Данную программу Дегтярев одобрил в декабре минувшего года. УАЗы передадут на баланс Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского и еще 10 районов Хабаровского края. Машины предназначены для обслуживания населенных пунктов с численностью населения менее 50 000. Исполняющий обязанности главы Минздрава Хабаровского края Юрий Бойченко подчеркнул, что врачи в районах должны стать более мобильными. Учитывая большие расстояния между поселками и городами, районам новые машины очень нужны. Отметим, что в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» попало 40 хабаровских медучреждений. Помимо автомобилей, медицинские работники получат 1200 единиц спецоборудования. В текущем году в регионе появится пять дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория. В этом же году власти собираются реконструировать хабаровскую городскую больницу № 10. Данное медицинское учреждение на данный момент остается ключевым госпиталем в Хабаровском крае для лиц, зараженных коронавирусом COVID-19. Добавим, что врио губернатора взял на особый контроль вопросы здравоохранения. Михаил Дегтярев включил в число главных задач краевого правительства повышение качества и доступности медицины для граждан во время пандемии китайской коронавирусной инфекции.

