В Уфе сегодня будет слегка морозно и снежно

Например, для занятий спортом или хотя бы для пеших и других прогулок. Температура воздуха с утра составит около 10 градусов со знаком минус. Днем и вечером синоптики обещают температуру чуть теплее: около 6-8 градусов, что довольно комфортно и более чем терпимо.

Будет снежно, как и должно быть зимой. Наш регион в этом году, в отличие от многих других, снегом не обделен, что не может не радовать.