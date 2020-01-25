В Уфе сегодня будет слегка морозно и снежно

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В городе отличная погода для активностей на свежем воздухе.
Сюжеты: Эксклюзив
Например, для занятий спортом или хотя бы для пеших и других прогулок. Температура воздуха с утра составит около 10 градусов со знаком минус. Днем и вечером синоптики обещают температуру чуть теплее: около 6-8 градусов, что довольно комфортно и более чем терпимо.
Будет снежно, как и должно быть зимой. Наш регион в этом году, в отличие от многих других, снегом не обделен, что не может не радовать.
Сильно ветрено не будет, в пределах приемлемой нормы. Дуть будет с юга и юго-запада со скоростью 4-6 метров в секунду.
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