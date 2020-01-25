В Башкирии создали комиссию по редким грибам

Республиканское министерство природопользования и экологии создало комиссию по редким и находящимся под угрозой животным, растениям и грибам. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации Башкирии.

Постоянно действующая комиссия, состоящая из 26 человек, будет решать, какие виды животных, растений и грибов необходимо внести в Красную книгу, какие уже можно оттуда исключить, а по каким можно изменить их статус. В комиссии будут работать две секции экспертов: по растениям и животным и вторая по грибам.