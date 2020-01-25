Минздрав Башкирии передумал премировать врачей, отговоривших женщин от аборта

О том, что объявленной ранее премии в размере 5 тысяч рублей врачам, которые отговорили беременных женщин от аборта, не будет, сообщает информационное агентство «Башинформ». Издание сообщает со ссылкой на республиканский Минздрав, что опубликованное ранее соответствующее решение было проектом, а точнее, устаревшей версией. Поэтому денег не будет, можно никого не отговаривать.

За последние сутки это второй случай, когда республиканские власти, что называется, включают заднюю. Вчера же, 24 января, уфимские власти сначала официально объявили о том, что скульптуры галереи ArtTerria с улицы Ленина будут перенесены в неизвестное место.