Задержанный на сутки рейс Уфа-Пермь вылетел из столицы Башкирии

После задержки на сутки рейса Уфа-Пермь, 63 пассажира всё-таки вылетели из аэропорта столицы Башкирии. Для этого авиакомпании пришлось изменить маршрут другого рейса Уфа-Нарьян-Мар, добавив остановку в Перми. Самолёт вылетел в 9:14 по местному времени.

Напомним, вчера стало известно, что рейс авиакомпании «Турухан» был отменён из-за неисправности радиооборудования самолёта. 63 пассажира, в том числе двое детей, вынуждены были ждать замены судна. Как сообщили в уфимской транспортной прокуратуре, в авиакомпании пообещали предоставить запасной борт через восемь часов, однако задержка затянулась на сутки. На время ожидания пассажиры отменённого рейса были обеспечены горячим питанием и гостиничными услугами.