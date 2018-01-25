В Россельхонадзоре Башкирии пояснили, почему не предотвращают вирусы

По словам руководителя ведомства Юрия Петрова, этому препятствует законодательство.

Руководитель управления Россельхознадзора Башкирии Юрий Петров на заседании Госсобрания-Курултая сегодня пояснил депутатам, почему не удается предотвратить вирусы.

По его словам, этому препятствуют нормы законодательства. Петров отметил, что необходимы законодательные инициативы по изменению федерального законодательства. В частности, по его мнению, необходимо повысить штрафы за незаконное перемещение животных, а также сокрытие случаев заболевания. Помимо этого, отметил Петров, необходимо внести изменения в ФЗ "О личных подсобных хозяйствах".