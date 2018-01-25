В Россельхонадзоре Башкирии пояснили, почему не предотвращают вирусы
Руководитель управления Россельхознадзора Башкирии Юрий Петров на заседании Госсобрания-Курултая сегодня пояснил депутатам, почему не удается предотвратить вирусы.
По его словам, этому препятствуют нормы законодательства. Петров отметил, что необходимы законодательные инициативы по изменению федерального законодательства. В частности, по его мнению, необходимо повысить штрафы за незаконное перемещение животных, а также сокрытие случаев заболевания. Помимо этого, отметил Петров, необходимо внести изменения в ФЗ "О личных подсобных хозяйствах".
- Сейчас доступ в ЛПХ у нас отнят, мы не можем посмотреть скот, если нет вспышки заболевания, - пояснил он. Петров также добавил, что после вспышки вируса ящура, в республики зафиксировано 5 случаев введения запрета на продажу сырой мясной продукции.