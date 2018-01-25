В Уфе еще одна дольщица по состоянию здоровья вышла из голодовки

Тем временем с участниками голодовки из числа дольщиков ЖК «Миловский парк» связались представители правительства Башкирии.

Сегодня, 25 января, стало известно, что еще одна дольщица ЖК "Миловский парк" – 58-летняя Мунира Нуретдинова вынуждена была прекратить голодовку по состоянию здоровья. Об этом Медиакорсети сообщила руководитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.

- У Муниры понизился сахар до 3,1 и упала температура тела до 35,9 градусов. Врачи настояли, чтобы она прекратила голодовку. Такие изменения самочувствия есть у всех участников голодовки, - пояснила Анна. – При этом ни одно из наших требований до сих пор не выполнено. Мы просили о встрече с Рустэмом Хамитовым, о разработке дорожной карты по решению нашего вопроса и возобновлении строительства. Та информация, которая появилась после нашей встречи с представителями госкомстроя, мягко говоря, не соответствует действительности.

Мунира Нуретдинова – уже вторая пожилая дольщица, которая по медицинским показаниям прекращает голодовку. 24 января была госпитализирована еще одна женщина. Вчера покинул место голодовки молодой мужчина Айрат Мингазов, которого попросила приехать больная мать.

При этом импровизированный лагерь голодающих, расположенный в трехкомнатной квартире по проспекту Октября, 112/1, кВ. 14, пополнился еще одним человеком. К участникам акции присоединилась Ильвира Куликова, которая прежде начала голодовку в своей квартире. Женщина с мужем, не имеющие своего жилья, вынуждены проживать в недостроенной квартире с дочерновой отделкой непосредственно в Миловском парке. В квартиру проведено электричество и есть вода в туалете. Ильвира – астматик и тоже плохо себя чувствует, ей уже дважды вызывали «скорую помощь». Она решила приехать в эту квартиру, потому что возле подъезда постоянно дежурит «скорая помощь». От госпитализации Ильвира отказалась и написала расписку об этом.

Напомним, дольщики начали голодовку 24 января. Накануне у них была встреча с представителями госкомстроя РБ, которую дольщики назвали «театром», потому что, по их мнению, чиновники просто попытались пустить им пыль в глаза.

- В жилых домах №10.2, 10.3, 10.5 подрядчиками ООО «СтройТехКом, ООО «Стройхолдинг» и ООО «Терра Строй» возобновились строительные работы, - сообщили 23 января в пресс-службе правительства Башкирии. - Сроки для завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанных объектов будут определены в ближайшие две недели. Подрядные организации приступили к работам по квартирам, а также ведется дефектовка по местам общего пользования, завозятся строительные и отделочные материалы. Для проведения экспертизы домов с целью определения их фактического состояния и дальнейшего продолжения строительства, а также определения объёмов работ привлечен государственный проектный институт «БашНИИстрой».

По словам дольщиков, строительные материалы, действительно, завезли, а в одном из домов-недостроев установили строительные леса.

Вчера в ходе визита в Уфу президента России Владимира Путина дольщики устроили серию одиночных пикетов по всему городу, которая судя по всему, все-таки произвела впечатление на власти региона.

- Вчера в 16.00 звонила сотрудница из кабинета правительства Татьяна Викторовна Кислицына и попросила отправить ей на рабочую почту наши требования. На вопрос, когда будет встреча с Хамитовым, когда появится дорожная карта и возобновится строительство, она ответить затруднилась, - рассказала Медиакорсети Анна Цветкова.