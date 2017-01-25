В Уфе при пожаре чуть не взорвался газовый баллон
25 января 2017, 11:23Общество
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Пожарные даже не сразу его увидели.
Вчера ночью, 24 января, загорелся жилой бревенчатый дом в Ленинском районе на улице Зенцова. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера ПСС в 23:24.
Жильцы успели покинуть помещение до приезда пожарных. Обошлось без жертв.
- В помещении находился газовый баллон, пожарные его не сразу увидели и рисковали своими жизнями, - сообщил телеканалу БСТ очевидец произошедшего Азат Валиев.
Пожар ликвидировали силами 16 человек и пяти единиц техники в 1:20 уфимского времени.
Возможная причина пожара – курение в доме. В данный момент выясняются точные причины возникновения пожара.
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