ГТРК «Башкортостан» выиграла конкурс на радиочастоту в Стерлитамаке
25 января 2006, 23:59Общество
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ГУП «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» обошла других претендентов и получила право на вещание на частоте 103,8 мегагерц в Стерлитамаке. Победителем конкурса, состоявшегося сегодня в Москве, ее признала федеральная конкурсная комиссии (ФКК).Борьба за эту частоту разыгралась нешуточная. За право получить вещательные лицензии в Стелитамаке спорили 12 юрлиц, среди которых опытные игроки на медиа-рынке Башкирии.
ООО «Радио Спутник ФМ» (компания, имеющая самую широкую радиовещательную сеть в Башкирии в ФМ– и УКВ-диапазонах), ООО «Новител» («Русское Радио Уфа» и «Авторадио Уфа»), ООО «Выбери радио» (аффилированное общество радио «Максимум Уфа»), две структуры авторитетного бизнесмена Серопа Бабаяна ООО «Деми» (радио «Роксана») и ООО «Коммерческая телерадиокомпания «Сладкая жизнь» (Радио «Первый канал»), две компании стерлимакского коммерсанта Александра Руденко ООО «Медиа-Маркет» ООО «СТР Медиа-Группа» («Русское радио Стерлитамак», «Авторадио Стерлитамак», «Радио Ретро Стерлитамак»), ООО «Башмедиа» (радио Manhattan), ОАО «Европа плюс Уфа» (структура скандально известного предпринимателя Альберта Мухамедьярова), а также ООО «Рост» и ООО «Рисалэт».Победа ГУП «ТРК «Башкортостан» ценна прежде всего тем, что в конкурсах ФКК, касающихся башкирских радиочастот, государственное унитарное предприятие принимает участие впервые.
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