ГТРК «Башкортостан» выиграла конкурс на радиочастоту в Стерлитамаке

ООО «Радио Спутник ФМ» (компания, имеющая самую широкую радиовещательную сеть в Башкирии в ФМ– и УКВ-диапазонах), ООО «Новител» («Русское Радио Уфа» и «Авторадио Уфа»), ООО «Выбери радио» (аффилированное общество радио «Максимум Уфа»), две структуры авторитетного бизнесмена Серопа Бабаяна ООО «Деми» (радио «Роксана») и ООО «Коммерческая телерадиокомпания «Сладкая жизнь» (Радио «Первый канал»), две компании стерлимакского коммерсанта Александра Руденко ООО «Медиа-Маркет» ООО «СТР Медиа-Группа» («Русское радио Стерлитамак», «Авторадио Стерлитамак», «Радио Ретро Стерлитамак»), ООО «Башмедиа» (радио Manhattan), ОАО «Европа плюс Уфа» (структура скандально известного предпринимателя Альберта Мухамедьярова), а также ООО «Рост» и ООО «Рисалэт».Победа ГУП «ТРК «Башкортостан» ценна прежде всего тем, что в конкурсах ФКК, касающихся башкирских радиочастот, государственное унитарное предприятие принимает участие впервые.