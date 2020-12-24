Жители Азербайджана обвинили авиакомпанию «Победа» в недопуске на рейс в Башкирии

«Это издевательство»
По словам Рены Ибрагимовой, изначально она узнала лишь об одном подобном инциденте. Молодой человек из Азербайджана планировал к Новому году вернуться на родину. С ее слов, в Башкирию он приехал на заработки, проблем с миграционной службой у него никогда не было, документы в порядке. Он приобрел билет на рейс авиакомпании «Победа» на 11 декабря из Уфы до Стамбула. Оттуда уже другим рейсом должен был отправиться до Баку. Когда пассажир прибыл в уфимский аэропорт, его ждал неприятный сюрприз.
— Когда этот молодой человек подошел на стойку регистрации, девушка посмотрела его паспорт и позвала администратора рейса. Тот уже сказал, что его не могут зарегистрировать на рейс, при этом причину не объяснили. Но билеты ведь они продают, и их сейчас не вернуть. Как так получается? Это же издевательство, задается вопросом Рена Ибрагимова.
После этого инцидента к Ибрагимовой начали обращаться за помощью и другие граждане республики Азербайджан, которые столкнулись с такой же проблемой. На сегодняшний день в Башкирии насчитывается около 20 пострадавших пассажиров. По словам Рены Ибрагимовой, проблемы начались с того момента, как «Победа» открыла рейсы по маршруту Уфа-Стамбул. По данным открытых источников, полеты из Уфы в Стамбул стали возможными с 20 ноября 2020 года.
— Мы начали везде звонить, разбираться. В авиакомпании нам сказали, что могут возместить 50% от стоимости билетов. Но ведь у пассажиров не только эти билеты сгорают, но и от Стамбула до Баку. Чтобы добраться из Уфы до Баку, приходится тратить на билеты около 30 тысяч рублей, рассказывает женщина.
Не первый случай
В уфимском аэропорту комментировать инцидент не стали, отметив, что только авиакомпания, которая продала пассажиру билет, может отказать ему в перевозке. Кроме того, причиной отказа могут стать неполадки с документами гражданина другой страны, но этими вопросами занимается миграционная служба, а в случае с авиаперелетами – паспортный контроль. Однако в Башкирии граждане Азербайджана не дошли до него, ведь их даже не зарегистрировали на рейс.
В МВД Башкирии Mkset пояснили, что иностранные граждане, которые проживают на территории республики и имеют проблемы с документами или временной регистрацией, даже не смогли бы приобрести билет на самолет. Поэтому разъяснения по данному инциденту может предоставить только сама авиакомпания «Победа».
К слову, редакция Mkset направила запрос пресс-секретарю авиаперевозчика, однако ответа мы так и не получили. Тем не менее, как выяснилось, подобные случаи в последние несколько месяцев происходили и в других городах России. Так, 30 октября 2020 года в Перми компания «Победа» также не пустила на рейс гражданина Азербайджана.
Как сообщает издание «Новости Перми», об инциденте им сообщил глава диаспоры азербайджанцев Пермского края Чингиз Исаев. На утренний рейс №434 авиакомпании «Победа» в 06:10 не смог попасть азербайджанец – его сняли с регистрации, объяснив пассажиру, что такое распоряжение поступило из Москвы.
Тогда в азербайджанской диаспоре посчитали, что причиной могла стать дискриминация по национальному признаку. При себе у мужчины были все необходимые документы и справка, подтверждающая, что он не болен коронавирусом.
Еще на неделю раньше в распоряжении азербайджанских СМИ оказалось видео, снятое гражданином этой республики в России. На видео рассказывается, как в одном из аэропортов около 20-30 азербайджанцев, которые приобрели билеты у компании «Победа», не смогли вылететь.
Представитель азербайджанской диаспоры в Башкирии Рена Ибрагимова высказала предположение, что в данных инцидентах может быть политический подтекст. Сейчас она собрала все документы пострадавших и обратилась в транспортную прокуратуру республики в надежде, что граждане Азербайджана смогут вернуться домой к празднику.