Жители Азербайджана обвинили авиакомпанию «Победа» в недопуске на рейс в Башкирии

По словам Рены Ибрагимовой, изначально она узнала лишь об одном подобном инциденте. Молодой человек из Азербайджана планировал к Новому году вернуться на родину. С ее слов, в Башкирию он приехал на заработки, проблем с миграционной службой у него никогда не было, документы в порядке. Он приобрел билет на рейс авиакомпании «Победа» на 11 декабря из Уфы до Стамбула. Оттуда уже другим рейсом должен был отправиться до Баку. Когда пассажир прибыл в уфимский аэропорт, его ждал неприятный сюрприз.