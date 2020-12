Жители Азербайджана обвинили авиакомпанию «Победа» в недопуске на рейс в Башкирии

В редакцию Mkset обратилась председатель Региональной общественной организации поддержки и содействия азербайджанскому народу Башкирии Рена Ибрагимова. Она рассказала, что авиакомпания «Победа» без объяснения причин не пускает на борт самолета жителей Азербайджанской республики.

«Это издевательство» По словам Рены Ибрагимовой, изначально она узнала лишь об одном подобном инциденте. Молодой человек из Азербайджана планировал к Новому году вернуться на родину. С ее слов, в Башкирию он приехал на заработки, проблем с миграционной службой у него никогда не было, документы в порядке. Он приобрел билет на рейс авиакомпании «Победа» на 11 декабря из Уфы до Стамбула. Оттуда уже другим рейсом должен был отправиться до Баку. Когда пассажир прибыл в уфимский аэропорт, его ждал неприятный сюрприз. — Когда этот молодой человек подошел на стойку регистрации, девушка посмотрела его паспорт и позвала администратора рейса. Тот уже сказал, что его не могут зарегистрировать на рейс, при этом причину не объяснили. Но билеты ведь они продают, и их сейчас не вернуть. Как так получается? Это же издевательство, задается вопросом Рена Ибрагимова. После этого инцидента к Ибрагимовой начали обращаться за помощью и другие граждане республики Азербайджан, которые столкнулись с такой же проблемой. На сегодняшний день в Башкирии насчитывается около 20 пострадавших пассажиров. По словам Рены Ибрагимовой, проблемы начались с того момента, как «Победа» открыла рейсы по маршруту Уфа-Стамбул. По данным открытых источников, полеты из Уфы в Стамбул стали возможными с 20 ноября 2020 года. — Мы начали везде звонить, разбираться. В авиакомпании нам сказали, что могут возместить 50% от стоимости билетов. Но ведь у пассажиров не только эти билеты сгорают, но и от Стамбула до Баку. Чтобы добраться из Уфы до Баку, приходится тратить на билеты около 30 тысяч рублей, рассказывает женщина. Не первый случай В уфимском аэропорту комментировать инцидент не стали, отметив, что только авиакомпания, которая продала пассажиру билет, может отказать ему в перевозке. Кроме того, причиной отказа могут стать неполадки с документами гражданина другой страны, но этими вопросами занимается миграционная служба, а в случае с авиаперелетами – паспортный контроль. Однако в Башкирии граждане Азербайджана не дошли до него, ведь их даже не зарегистрировали на рейс. В МВД Башкирии Mkset пояснили, что иностранные граждане, которые проживают на территории республики и имеют проблемы с документами или временной регистрацией, даже не смогли бы приобрести билет на самолет. Поэтому разъяснения по данному инциденту может предоставить только сама авиакомпания «Победа». К слову, редакция Mkset направила запрос пресс-секретарю авиаперевозчика, однако ответа мы так и не получили. Тем не менее, как выяснилось, подобные случаи в последние несколько месяцев происходили и в других городах России. Так, 30 октября 2020 года в Перми компания «Победа» также не пустила на рейс гражданина Азербайджана. Как сообщает издание «Новости Перми», об инциденте им сообщил глава диаспоры азербайджанцев Пермского края Чингиз Исаев. На утренний рейс №434 авиакомпании «Победа» в 06:10 не смог попасть азербайджанец – его сняли с регистрации, объяснив пассажиру, что такое распоряжение поступило из Москвы. Тогда в азербайджанской диаспоре посчитали, что причиной могла стать дискриминация по национальному признаку. При себе у мужчины были все необходимые документы и справка, подтверждающая, что он не болен коронавирусом. Еще на неделю раньше в распоряжении азербайджанских СМИ оказалось видео, снятое гражданином этой республики в России. На видео рассказывается, как в одном из аэропортов около 20-30 азербайджанцев, которые приобрели билеты у компании «Победа», не смогли вылететь. Представитель азербайджанской диаспоры в Башкирии Рена Ибрагимова высказала предположение, что в данных инцидентах может быть политический подтекст. Сейчас она собрала все документы пострадавших и обратилась в транспортную прокуратуру республики в надежде, что граждане Азербайджана смогут вернуться домой к празднику.

