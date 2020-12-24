Жителей деревни в Башкирии терроризирует стая волков

Жителей деревни в Башкирии терроризирует стая волков

Вчера, 20:09ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Рядом с деревней Гадельгареево Бурзянского района Башкирии обитает стая волков, сообщает Telegram-канал «Республика Башкортостан» Местные жители записали видео.

По словам автора ролика, волки проложили тропу из леса в деревню. Кроме того, в деревне пропали несколько сторожевых собак. Жители сняли на видео следы лап и крови на снегу, а также останки животных. Местные опасаются за свою жизнь из-за такого соседства.

Video:Telegram-канал «Республика Башкортостан»

Напомним, ранее случай с нападением волка произошёл в Белорецком районе. Там зверь напал на пенсионера, которому, к счастью, удалось спастись. Прибывший на место участковый выяснил, что мужчина стал не единственной жертвой волка. Он пытался напасть и на сотрудника полиции, однако тот застрелил волка.

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