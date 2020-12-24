Жителей деревни в Башкирии терроризирует стая волков

По словам автора ролика, волки проложили тропу из леса в деревню. Кроме того, в деревне пропали несколько сторожевых собак. Жители сняли на видео следы лап и крови на снегу, а также останки животных. Местные опасаются за свою жизнь из-за такого соседства.