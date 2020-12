«Я делал переписку». В Уфе лингвист и психолог в суде сравнили стили речи подсудимых

Сегодня, 24 декабря, в Верховном суде Башкирии слушания по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина проходили с явным уклоном в лингвистику и психологию.

Дело в том, что защита подсудимого Сергея Евстафьева пригласила выступить в качестве свидетелей двух экспертов, проводивших психолингвистический анализ скриншотов WhatsApp-переписки другого подсудимого Фёдора Токарева в неким абонентом «Св». В ходе следствия Токарев представил её как доказательство его общения с коммерческим директором УМПО Сергеем Евстафьевым, якобы заказавшего ему убийство Юрия Яшина. Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. «Я всех оговорил». В Уфе в суде по убийству топ-менеджера УМПО случилась сенсация На прошлой неделе в суде случилась сенсация – Фёдор Токарев по прошествии почти 2,5 лет после совершения преступления заявил, что отказывается от показаний, которые давал ранее на следствии. Он признался, что оговорил всех, кто теперь оказался вместе с ним на скамье подсудимых. Конкретно об обсуждаемой сегодня WhatsApp-переписке Токарев сообщил: в присутствии понятых распечатал готовые скриншоты с ноутбука следователя Олега Алексеева, а на самом деле с Евстафьевым никогда не встречался и никоим образом не общался. И снова мера пресечения и пропавшие вещдоки В начале заседания судья Ильгиз Ахметдинов зачитал постановление, касающееся изменения меры пресечения подсудимым. Срок содержания под стражей у всех пятерых подсудимых истекает 5 января. Вчера все они, кроме Федора Токарева, попросили изменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Токарев заявил, что не протестует против содержания в СИЗО. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru К сожалению, судья остался непреклонен и не стал никого выпускать под домашний арест. Таким образом подсудимые останутся под стражей до 6 апреля 2021 года, если, конечно, присяжные не сочтут их невиновными раньше этого срока. Затем адвокат Айрат Хикматуллин напомнил судье о своем ходатайстве истребовать у следствия пропавшие неизвестно куда вещественные доказательства – сейф, мобильный телефон и документы, изъятые из служебного кабинета Юрия Яшина, сервер, фиксировавший происходившее на проходной заводоуправления УМПО, а также граббер и пластиковую карту «Альфа-банка» на имя Токарева, отсутствовавшие в опечатанном конверте среди других вещдоков, изъятых из его автомобиля. У меня создается ощущение (пока это только ощущение, а не утверждение), что суд препятствует объективной оценке присяжными фактов по делу и вынесению ими законного и справедливого вердикта. На прежних заседаниях были оглашены показания трех сотрудников полиции, подтвердивших факт изъятия сейфа, мобильного телефона и документов из кабинета Яшина, однако где они теперь, неизвестно. Если вещественные доказательства отсутствуют, то мы хотим узнать причину: они были утеряны, украдены либо уничтожены? И ответ должен быть доведен до сведения присяжных, заявил адвокат Хикматуллин. Что касается сервера с проходной УМПО, ситуация по нему также неясна. Следователь отметил в отчете, что просмотрел файлы и не нашел ничего значимого для дела. Но следом за ним в одном из томов уголовного дела имеются пояснения привлеченного к осмотру специалиста УМПО о том, что он не смог открыть файлы на этом сервере из-за отсутствия нужной программы. Адвокаты считают, что тут налицо противоречие. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Гособвинители попросили дать им время для уточнения позиции по данному вопросу, а в конце заседания сообщили: они не против подачи запроса в следком с просьбой предоставить в распоряжение суда граббер и банковскую карту Токарева, но не видят необходимости в исследовании остальных отсутствующих вещдоков. В итоге было решено вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании. Доверие между коллегами и умная Pandora Адвокат Филюс Исмагилов представил вниманию присяжных приказы, изданные на УМПО до гибели Яшина. Эти документы касаются оформления командировок Сергея Евстафьева. Почти всегда в его отсутствие обязанности коммерческого директора временно исполнял Юрий Яшин, что, по мнению адвокатов, свидетельствует о большой степени доверия между ними. И только в отсутствие Яшина обязанности коммерческого директора возлагались временно на начальника отдела материально-технического обеспечения Николая Ахмаметьева. Так было и 25 июля 2018 года, после задержания Сергея Евстафьева, но уже через два дня этот приказ был отменен, потом Ахмаметьева отправили в отпуск. Напомним, к тому моменту стало известно, что его зять Федор Токарев причастен к убийству Яшина. А 28 августа Ахмаметьев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дочь топ-менеджера УМПО, обвиненного в убийстве зама в Уфе, провела расследование Следующим представленным в суде доказательством защиты стало заключение экспертов, касающееся сведений, зафиксированных спутниковой навигационной системой Pandora с автомобиля Subaru Impreza, которым до мая 2018 года пользовался Федор Токарев. Об этом ранее в суде подробно рассказывала дочь Сергея Евстафьева Екатерина. По её словам, на данную информацию она наткнулась случайно, когда искала доказательства того, что отец никогда не пересекался с Токаревым. Анализ маршрута передвижения автомобиля Токарева неожиданно выявил, что он подолгу и иногда довольно долго (более двух часов) в разное время суток останавливался возле дома Юрия Яшина. Эксперт смог проанализировать непосредственно в личном кабинете нового владельца автомобиля только часть информации, потому что вся она внезапно исчезла. К счатью, Екатерина успела зафиксировать все сведения полностью на видео, и это дало возможность провести их полный анализ. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru В суде сегодня также были зачитаны ответы от компаний «Билайн» и «Самсунг», касающиеся характеристик экрана одноименных мобильных телефонов моделей J5 и J7 и качество скриншотов с них. Это было сделано в рамках проверки достоверности прежних показаний Токарева о его общении по «секретным» мобильникам с Сергеем Евстафьевым. Экспертиза с позиции языкознания Наиболее интересная часть сегодняшнего заседания прошла в отсутствие присяжных заседателей. Судья отпустил их по домам, поздравив с наступающим Новым годом и пожелав не болеть. После этого адвокат Павел Киселев представил двух экспертов, проводивших психолингвистический анализ тех самых скриншотов на предмет установления их авторства. Экспертизу проводили доцент кафедры общего языкознания Башгоспедуниверситета имени Акмуллы, кандидат филологических наук Елена Хазимуллина и доцент кафедра педагогики и психологии этого же вуза, кандидат психологических наук Екатерина Плеханова. Экспертам представили для проведения анализа сами скриншоты, протокол следственного эксперимента, когда Токарев давал пояснения по каждому из них, а также образцы их письменной речи на примере переписки в мессенджере WhatsApp с разнообразными собеседниками и по различным поводам. Елена Хазимуллина Photo: Facebook.com Первой выступила Елена Хазимуллина, которая, помимо преподавания, также руководит Центром лингвистических экспертиз и редактирования при БГПУ. Она подчеркнула, что в своей работе опиралась на авторитетные методики. Мы руководствовались классическими методиками, наработанными за многие годы. При помощи них проводился еще анализ вновь обнаруженных произведений Пушкина, Шолохова, а также «Слова о полку Игореве» и других с целью определения их авторства. Филологи применяют эти методики уже очень давно, подчеркнула Елена Евгеньевна. По ее словам, объемное качественно-количественное (в том числе проведенное с помощью методов компьютерной обработки, вскрывающей автоматизированные свойства речи, не контролируемые человеком) и многоаспектное лингвистическое исследование позволило выявить устойчивые особенности индивидуального речевого стиля Сергея Евстафьева и Федора Токарева и определить авторство спорных скриншотов. Поскольку с этой экспертизой еще не знакомы присяжные заседатели (вопрос об этом будет решаться на следующем судебном заседании), воздержимся от её подробного описания, заострив внимание на наиболее интересных моментах. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Скажем сразу, что сравнение стилей речи Сергея Евстафьева и Федора Токарева оказалось не в пользу последнего. Как подчеркнули эксперты, литературная речь коммерческого директора УМПО с верной пунктуацией и минимумом опечаток свидетельствует о высоком уровне грамотности, соблюдении этических норм и полнофункциональном стиле речевой культуры. Токарева же, напротив, подвели излишняя агрессия, привычка манипулировать собеседниками и явный недостаток образования, выразившийся в таких промахах, как пробел перед знаками препинания и беспорядочное применение прописных букв. Елена Хазимуллина также обратила внимание на любопытную оговорку Токарева в тексте протокола следственного эксперимента. Он написал в одном месте: «Я делал переписку». Елена Евгеньевна по итогам анализа посчитала, что эта фраза не является случайной речевой ошибкой. Эксперт пришла к выводу, что Токарев таким образом подсознательно выразил истинную суть происшедшего – то есть факт изготовления переписки им самим. Этот глагол «делать» присутствует у него и в других контекстах и там у автора не возникает никаких проблем с этим словом, отметила эксперт. Гособвинитель Мария Карачурина расспросила её о том, не являются ли ошибки Токарева следствием применения режима Т9, но эксперт уточнила, что характер допущенных им орфографических ошибок опровергает такое предположение. Екатерина Плеханова Photo: bspu.ru Эксперт Екатерина Плеханова сформулировала практически такие же выводы, как и её коллега, но в её части исследования акцент сделан на психологических аспектах переписки. Она подчеркнула, что руководствовалась при этом концепцией единства сознания и деятельности человека – одним из основополагающих принципов психологии. Екатерина Алексеевна увидела за текстами, написанными Евстафьевым, тягу к визуализации – словесному изображению зрительных образов, проявлениям эмоциональности (но не грубости) даже в рамках делового общения. У Токарева ничего подобного эксперты не обнаружили, зато отметили его явную импульсивность и рефлексивность в общении. «Это фабрикация!»: защита топ-менеджера УМПО из Уфы изложила свою версию преступления Тщательный анализ спорных текстов скриншотов позволил экспертам прийти к единодушному мнению, что Сергей Евстафьев не имеет никакого отношения к сообщениям, написанным от имени «Св», их авторство принадлежит Федору Токареву, пытавшемуся изобразить стиль общения большого начальника, каким он себе его представляет Елена Хазимуллина заявила, что уверена в этом на все 100 процентов, а Екатерина Плеханова уточнила, что степень её уверенности составляет 95%. Несмотря на подробный пересказ экспертами сути их исследований, гособвинитель Мария Карачурина попросила дать ей время и возможность ознакомиться подробнее с результатом их труда на 174 страницах. Таким образом позиция гособвинения и решение судьи о том, нужно ли знакомить присяжных с данным исследованием экспертов, станут известны на следующем судебном заседании, запланированном на 13 января. Если судья удовлетворит ходатайство защиты Евстафьева, мы сможем ознакомить читателей более подробно с плодами труда Елены Хазимуллиной и Екатерины Плехановой после их допроса в присутствии присяжных.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter