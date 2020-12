Волонтеры «Единой России» вручают подарки медработникам и их детям

Во всех регионах России добровольцы из волонтерских центров ЕР дарят подарки медикам, ветеранам, детям, живущим в интернатах. Также они украшают больницы, в том числе ковид-госпитали, чтобы пациенты хоть ненадолго забыли о заболеваниях и почувствовали праздник.

Так, активисты из Карачаево-Черкесии передали в региональные госпитали большую партию фруктов. Также врачам вручили поздравительные открытки, которые подписали юные жители региона. А в Омске волонтеры привезли в первую инфекционную больницу несколько десятков килограммов мандаринов и елку, пишет nashgorod.ru. «Этот год для нас стал суровым испытанием, однако праздничное настроение чувствовать хочется. Эта елка стала для нас чудесным и волшебным подарком», – отметила главврач омской больницы Ирина Толох. В серпуховском стационаре активисты также установили елку и украсили ее игрушками ручной работы. Главврач медучреждения Павел Звенигородский заметил, что пациентам необходимы положительные эмоции. Они дарят надежду и позволяют отвлечься от болезней. В Свердловской и Ярославской областях представители «Единой России» вручают подарки детям медиков, которые сутками дежурят в так называемой “красной” зоне. Отмечается, что волонтеры стараются создавать праздничное настроение не только в больницах. В этом году они решили порадовать подарками детей с ограниченными возможностями и ветеранов. В Оренбургской области партийные активисты совместно со Всероссийским обществом инвалидов создали «Комнату новогодних чудес». А воспитанникам Мокшанского детдома-интерната устроили новогоднее представление с раздачей подарков. Жители тюменского пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда получили от волонтеров-единороссов новогодние игрушки, аудиотехнику и планшеты. В других регионах добровольцы привозят ветеранам праздничные продуктовые наборы и другие подарки. В волонтерских центрах сообщили, что во время длинных новогодних выходных они будут работать в привычном режиме. Активисты продолжат возить медработникам горячее питание и подвозить врачей к пациентам. Также они будут возить лекарства тем, кто проходит лечение на дому. По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сейчас нельзя прекращать работу, так как еще очень многим может потребоваться помощь. Официальный партийный сайт er.ru цитирует слова Владимира Путина, который отметил роль единороссов в борьбе с пандемией. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», – заявил президент. “Новый год – это праздник, новые желания и, конечно, подарки. В эти праздничные дни никто не должен остаться без внимания. В Башкортостане «Единая Россия» решила устроить праздник для детей медиков, которые работают в «красной» зоне. Для этого совместно с волонтерами-медиками, профсоюзами и общественными организациями подготовлено 4000 новогодних подарков. Мы передаем подарочные наборы руководителям медицинских организаций, которые распределят их между сотрудниками. Часть подарков будет доставлена на дом Дедом Морозом и Снегурочкой. Надеюсь, это поможет создать праздничное настроение ребятам в такое непростое время. Акция пройдет с 24 декабря и до конца года. Волонтеры передадут подарки во все ковид-госпитали республики. Поддержку медиков мы планируем продолжить и далее”, - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

