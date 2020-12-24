Волонтеры «Единой России» вручают подарки медработникам и их детям

В волонтерских центрах сообщили, что во время длинных новогодних выходных они будут работать в привычном режиме. Активисты продолжат возить медработникам горячее питание и подвозить врачей к пациентам. Также они будут возить лекарства тем, кто проходит лечение на дому. По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сейчас нельзя прекращать работу, так как еще очень многим может потребоваться помощь.