“Водоканал” подал жалобу на Комитет по управлению муниципальным имуществом Выксы

Стоит обратить внимание на то, что администрация городского округа не планирует в ближайшее время компенсировать средства, затраченные на реконструкцию сетей водоснабжения. Городские коммуникации перешли к “Водоканалу” в 2015 году, и в то время они были в крайне изношенном состоянии. Но администрация не выделила денег на их ремонт. Все расходы на восстановление непригодных к эксплуатации сетей взял на себя “Водоканал”, вложив в эти работы 53 миллиона рублей, которые не были занесены в договор. А в 2019 году администрация обратилась к ООО “Водоканал” с намерением расторгнуть договор. Причиной для этого якобы являлось плохое качество поставляемой воды. “Водоканал” в ответном обращении потребовал денежную компенсацию. Изъять сети с помощью судебных органов у администрации не получилось, так как договор не содержал перечень имущества. В ходе судебных разбирательств глава администрации Выксы Владимир Кочетков не захотел вести переговоры, но попытался захватить сети в июле 2020 года – самостоятельно, без участия приставов.