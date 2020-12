“Водоканал” подал жалобу на Комитет по управлению муниципальным имуществом Выксы

ООО “Водоканал” направило жалобу в Арбитражный суд Нижегородской области. Компания выступила с требованием признать договоры об аренде систем водоснабжения между Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Выксы и организацией “Выксунский Водоканал” недействительными.

Как сообщает Newsnn, конкурс на заключение контракта, который администрация должна была организовать согласно законодательству, не проводился. А в июле нынешнего года КУМИ подписал договор об оказании услуг с АО “Выксунский Водоканал” (бывшее МУП “Стоки”), при этом не разрывая договора с “Водоканалом”. Согласно новому действующему договору, к “Выксунскому Водоканалу” переходит 264 объекта коммуникаций, которые сейчас обслуживает “Водоканал”. Также оказалось, что в составленном договоре числятся 48 объектов, которые ранее не значились в пяти спорных контрактах с ООО “Водоканал”. Как отмечают представители “Водоканала”, правовые отношения между КУМИ и “Выксунским Водоканалом” затрагивают деятельность их организации. Договор аренды требуется признать недействительным, так как он противоречит действующему законодательству. Стоит обратить внимание на то, что администрация городского округа не планирует в ближайшее время компенсировать средства, затраченные на реконструкцию сетей водоснабжения. Городские коммуникации перешли к “Водоканалу” в 2015 году, и в то время они были в крайне изношенном состоянии. Но администрация не выделила денег на их ремонт. Все расходы на восстановление непригодных к эксплуатации сетей взял на себя “Водоканал”, вложив в эти работы 53 миллиона рублей, которые не были занесены в договор. А в 2019 году администрация обратилась к ООО “Водоканал” с намерением расторгнуть договор. Причиной для этого якобы являлось плохое качество поставляемой воды. “Водоканал” в ответном обращении потребовал денежную компенсацию. Изъять сети с помощью судебных органов у администрации не получилось, так как договор не содержал перечень имущества. В ходе судебных разбирательств глава администрации Выксы Владимир Кочетков не захотел вести переговоры, но попытался захватить сети в июле 2020 года – самостоятельно, без участия приставов. Издание подчеркивает, что в сложившейся ситуации от разбирательств властей и коммунальных служб больше всего страдает население. “Водоканал”, который сейчас участвует в судебном процессе, заморозил программу реконструкции сетей, из-за чего качество воды стало неудовлетворительным. В свою очередь администрация, обязанная составить инвестиционный план еще в 2019 году, не выполнила свои обязательства до сих пор. Как пишет издание, оптимальным решением проблем водоснабжения Выксы будет передача сетей “Водоканалу” или выплата компенсаций данной компании.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter