В Уфе состоится предновогодний парад Дедов Морозов

Уже в эту субботу, 26 декабря, в столице Башкирии в 11:30 часов состоится традиционный парад Дедов Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдет в формате автопробега. Участие примут лучшие Деды Морозы от каждого района Уфы. Ранее они проходили отборочные этапы в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», организованном телеканалом «Вся Уфа» и мэрией города. Главные символы нового года на машинах проедут от площади Салавата Юлаева по улицам Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября. На конечной точке, площади имени Ленина, Деды Морозы поздравят горожан с наступающим праздником.

