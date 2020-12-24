В Уфе состоится предновогодний парад Дедов Морозов

В Уфе состоится предновогодний парад Дедов Морозов

Вчера, 12:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
Уже в эту субботу, 26 декабря, в столице Башкирии в 11:30 часов состоится традиционный парад Дедов Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдет в формате автопробега. Участие примут лучшие Деды Морозы от каждого района Уфы. Ранее они проходили отборочные этапы в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», организованном телеканалом «Вся Уфа» и мэрией города.

Главные символы нового года на машинах проедут от площади Салавата Юлаева по улицам Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября. На конечной точке, площади имени Ленина, Деды Морозы поздравят горожан с наступающим праздником.

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