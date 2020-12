В Уфе предприятие заплатит почти пол миллиона рублей за загрязнение природы

Министерство экологии РБ обнаружила нарушения природоохранных требований к компании «Интерстройсервис». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Известно, что у предприятия отсутствовала лицензия на разведку и добычу подземных вод, которая использовалась для обеспечения объектов предприятия. Более того, их выбросы загрязняли воздух. Министерство экологии привлекло руководство компании к административной ответственности. За свои нарушения им нужно было заплатить 453 тысячи рублей, однако предприятие пошло по другому пути и обратилось сначала в районный суд Уфы, а затем в Верховный. В ходе судебных разбирательств было принято решение все же привлечь предприятие к ответственности. — Несоблюдение природопользователями требований природоохранного законодательства может привести к истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды, а также причинению вреда и здоровью жизни и здоровью граждан, отметила Инна Жегулева.

