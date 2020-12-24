В Уфе предприятие заплатит почти пол миллиона рублей за загрязнение природы

За свои нарушения им нужно было заплатить 453 тысячи рублей, однако предприятие пошло по другому пути и обратилось сначала в районный суд Уфы, а затем в Верховный. В ходе судебных разбирательств было принято решение все же привлечь предприятие к ответственности.