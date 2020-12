В городе Стерлитамак разыскивают водителя. Он совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и скрылся. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел в селе Айгулево на улице Центральной. Неизвестный мужчина на неустановленном автомобиле сбил 60-летнего пешехода. Тот от полученных травм скончался на месте. Виновный скрылся с места ДТП. Сейчас ведется розыск автомобиля и водителя, причастного к наезду. При наличии значимой информации по данному ДТП просим сообщить об этом в полицию.

