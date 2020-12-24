В Башкирии тема здравоохранения заняла второе место в системе «Инцидент»

В Башкирии с октября 2018 года начала работать система «Инцидент менеджмент». Количество обращений с тысячи в конце 2018 года выросло до 5 359 тысяч в 2019 году. В этом году число увеличилось в два раза. По словам Прочаковской, тема здравоохранения в 2020 году вышла на второе место среди обращений. Она также отметила, что год назад она была на девятом месте. Жители Башкирии при этом жалуются на нехватку медикаментов, врачей, график работы лечебных учреждений.