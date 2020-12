В Башкирии тема здравоохранения заняла второе место в системе «Инцидент»

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провёл последний в этом году «Здравчас». Начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская подвела итоги рассмотрения обращений жителей республики по актуальным вопросам здравоохранения в 2020 году.

В Башкирии с октября 2018 года начала работать система «Инцидент менеджмент». Количество обращений с тысячи в конце 2018 года выросло до 5 359 тысяч в 2019 году. В этом году число увеличилось в два раза. По словам Прочаковской, тема здравоохранения в 2020 году вышла на второе место среди обращений. Она также отметила, что год назад она была на девятом месте. Жители Башкирии при этом жалуются на нехватку медикаментов, врачей, график работы лечебных учреждений. Проблемы удалось решить совместно с Минздравом Башкирии. Кроме того, помощь оказался открывшийся в ноябре Ситуационный антиковидный центр, который позволил снизить социальную напряженность. Напомним, за месяц работы call-центр обработал более 20 тысяч обращений. На прошлой неделе Ситуационный антиковидный центр посетила делегация с первым зампредседателем комитета Совета Федерации по соцполитике Валерием Рязанским и замминистром здравоохранения РФ Евгенией Камкиным. Первый предложил разместить аналогичные учреждения по всей стране.

