Министерство внутренних дел России по Белебеевскому району объявило в розыск местного жителя, 29-летнего Данила Вильданова.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что молодой мужчина подозревается в краже. На сегодняшний день вина подозреваемого не доказана, его розыск продолжается. Детали кражи пока неизвестны. — Лицам, обладающим какой-либо информацией в отношении разыскиваемого, просьба звонить по телефону 89639000550, говорится в сообщении.

