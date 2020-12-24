«В 2021 год мы входим окрепшими». Хабиров высказался о здравоохранении в Башкирии

По словам Хабирова, «Здравчас» стал площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития региональной медицины. Он отметил, что в этом году основной темой совещаний стала борьба с коронавирусом. Глава Башкирии поблагодарил медработников за труд.
За этот период мы вместе многому научились. Впереди тоже будет непросто. Болезнь ещё не отступила. Но в 2021 год мы входим окрепшими. Мы многое сделали для модернизации здравоохранения и укрепления материально-технической базы, сказал Радий Хабиров.
Напомним, в рамках сегодняшнего «Здравчаса» также обсудили обращения жителей Башкирии, которые жаловались на нехватку медикаментов, врачей и график работы медучреждений. Тема здравоохранения вышла на второе место в системе «Инцидент менеджмент».