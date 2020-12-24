«В 2021 год мы входим окрепшими». Хабиров высказался о здравоохранении в Башкирии

За этот период мы вместе многому научились. Впереди тоже будет непросто. Болезнь ещё не отступила. Но в 2021 год мы входим окрепшими. Мы многое сделали для модернизации здравоохранения и укрепления материально-технической базы, сказал Радий Хабиров.