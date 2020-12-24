Сколько стоит Новый год: почему в Башкирии резко подорожали продукты и чем это грозит

Эксперты-экономисты считают, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. Так, скорее всего, магазины возьмут подсолнечное масло самой дешевой марки и действительно не будут повышать на него цену, чтобы оставаться в рамках подписанного соглашения. Этот товар будет оставаться в продаже, но торговать им будет невыгодно. Самым простым и доступным способом для магазинов (особенно несетевых) компенсировать упущенный доход будет повышение цен на другие товары, которые в настоящее время выпали из поля зрения регулирующих органов. Повышение цен будет относительно незаметным, но масштабным, в результате поход в магазин в принципе будет стоить больше обычного. И если заморозка некоторых цен стала крайней мерой, то о снижении цен говорить не приходится.