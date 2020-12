Сколько стоит Новый год: почему в Башкирии резко подорожали продукты и чем это грозит

Mkset проанализировал, почему в республике к Новому году взлетели цены на продукты, какие меры предприняты и как это отразится на благосостоянии граждан в 2021 году.

На минувшем совещании по экономическим вопросам у президента Владимира Путина возникли вопросы по текущим ценам на продукты. В частности, президент подчеркнул, что сахарный песок подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%. В регионах цены ощутимо скакнули вверх не только на сахар и масло, но и вообще на продукты питания. Башкирия исключением не стала. Согласно статистике, в ноябре годовая инфляция в Башкирии выросла по сравнению с октябрем до 4,6% — это выше общероссийского уровня, но ниже среднего по ПФО. По мнению экспертов, рост инфляции связан с дефицитом продуктов питания и ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте. Эти причины стали главными катализаторами роста цен на продовольственные товары. В среднем в Башкирии они подорожали на 6,3%, некоторые — как растительное масло и сахар — до 60%. Photo: Медиахолдинг 1Mi По мнению аналитиков аграрной отрасли «СовЭкон», растительное масло подорожало из-за роста цен: его оптовая стоимость в принципе очень высокая, поэтому переработчики не делают больших запасов и весь объем закупки обычно хранится не больше 1-2 месяцев. Кроме того, сейчас формированию запасов препятствует политика сельхозпроизводителей, которые придерживают масличные и не продают их. Сахар подорожал потому, что в текущем году его производство сократилось — после прошлогоднего перепроизводства уменьшили посевные площади сахарной свеклы. Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев подчеркнул, что с момента начала первой волны пандемии коронавируса со всеми торговыми сетями уже было достигнуто соглашение о недопущении необоснованного увеличения торговых наценок на продукты питания. При этом сахар, как и ряд сырьевых продуктов, стал биржевым товаром: — Цены на него меняются вслед за биржевыми котировками и зависят от мировых цен и курса валют. В данной ситуации производителям выгоднее поставлять продукцию за рубеж, поэтому на внутреннем рынке цены тоже растут. По словам Алексея Гусева, между федеральным правительством, производителями и торговыми сетями в декабре текущего года было заключено соглашение, которое вводит строгие ограничения по росту цен на базовые продукты питания до конца I квартала 2021 года. Так, розничная стоимость сахара не должна превышать 45 руб., подсолнечного масла — 110 руб. Если в августе 1 кг сахара стоил около 30 руб., то в ноябре, по данным Башстата, сахар вырос в цене до 48 руб./кг. Рейд по уфимским магазинам показал, что сейчас средняя стоимость сахарного песка не сильно выходит за поставленную планку — 46-48 руб./кг. Что касается подсолнечного масла, то в августе стоимость 1 литра составляла 95 руб., в ноябре — 110 руб., сейчас в магазинах стоимость достигает 135 руб. Как правило, в крупных сетевых магазинах цены немного ниже, чем в частных. Цены в уфимских магазинах в декабре поползли вверх Как оказалось, проблема не только в масле и сахаре, в Башкирии в целом почти вдвое подорожали продукты питания. Так, например, сейчас средняя стоимость 10 яиц не опускается ниже 100 руб. (цена на ноябрь по Башстату — 60 руб.), пшеничная мука — 80-100 руб./кг (в ноябре — 36,6 руб.). Гречневую крупу и рис еще можно найти в пределах ноябрьского ценника (65 и 75 руб./кг соответственно), но большая часть этой продукции уже превысила 100-рублевую планку и достигла 120 и 140 руб. соответственно. За год вдвое выросли цены на картофель и морковь — примерно до 20 руб./кг. — В свете последних событий необходимо ожидать, что на ежедневные продукты питания цены будут снижены. Анализировать будем попозже, — заявил заместитель председателя Комитета Госсобрания РБ Альфарис Байчурин. Эксперты-экономисты считают, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. Так, скорее всего, магазины возьмут подсолнечное масло самой дешевой марки и действительно не будут повышать на него цену, чтобы оставаться в рамках подписанного соглашения. Этот товар будет оставаться в продаже, но торговать им будет невыгодно. Самым простым и доступным способом для магазинов (особенно несетевых) компенсировать упущенный доход будет повышение цен на другие товары, которые в настоящее время выпали из поля зрения регулирующих органов. Повышение цен будет относительно незаметным, но масштабным, в результате поход в магазин в принципе будет стоить больше обычного. И если заморозка некоторых цен стала крайней мерой, то о снижении цен говорить не приходится. Регламентированная цена нередко встречается лишь среди акционных товаров Photo: Медиахолдинг 1Mi Как скажется повышение цен и контрмеры правительства на покупательной способности жителей Башкирии, будет известно по итогам декабрьских подсчетов, в том числе и потребительской корзины. Учитывая указанный рост цен почти вдвое, очевидно, что при сохранении тех же объемов потребления траты увеличатся пропорционально росту цен. Есть ли для этого возможности у жителей региона? При средней зарплате в республике в 27 тыс. руб. 13,4% населения (536 тыс. человек) получают менее 15 тыс. руб., то есть практически на уровне симметрично растущих МРОТ (13,9 тыс. руб.) и стоимости потребительской корзины — минимального месячного набора продуктов и услуг (11,2 тыс. руб.). Рост этих планок говорит о том, что уровень зарплат пытается поспеть вслед за ценами — растет стоимость потребительской корзины, люди вынуждены больше тратить, с некоторой задержкой вырастает МРОТ. Эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения РАН считают, что нынешняя модель потребительской корзины, которая была принята в 2013 году, не учитывает всю динамику цен и ряд жизненно важных расходов (другие первоочередные товары, ради которых приходится экономить на продуктах питания). Более того, одно только повышение НДС, по подсчетам Федерации независимых профсоюзов России, в среднем увеличило расходы каждого платежеспособного гражданина на 5 тыс. руб. в год. И это без учета повышения цен на бензин, регулярного подорожания коммунальных услуг и т. д. То есть фактически нынешняя модель потребительской корзины, которая соотносится с МРОТ, не может гарантировать сохранения здоровья (тем более в условиях пандемии и нехватки лекарственных средств), как и приемлемого уровня жизни. Photo: Медиахолдинг 1Mi Что касается прогнозов на 2021 год, то председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России нет оснований для роста в начале нового года цен на продукты и товары первой необходимости. При этом она отметила, что в России есть практика, согласно которой после индексации пенсий пенсионерам «чуть ли не на следующий день растут цены на социально значимые продукты — на гречку, на сахар, на макароны — без каких-либо на это оснований».

