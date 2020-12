Синоптики сообщили о продолжительном потеплении в Башкирии

В Башкирии в ближайшие три дня сохранится теплая погода. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 24 декабря, в республике ожидается небольшой снег и гололед. Ветер западный без сильных порывов. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15, -20°, днем -7,-12°. В пятницу день пройдет практически безветренно. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами до -10°, днем -7,-12°. В субботу, 26 декабря, осадков в виде снега не ожидается, а вот ветер изменить свое направление на южное. Температура воздуха ночью -16,-21°, местами до -11°, днем -6,-11°.

