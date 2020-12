В Сургуте ожидается сильное понижение температуры воздуха. Жителям города рекомендуют без необходимости не выходить из дома.

Издание “Муксун” сообщает, что гидрометеорологическое бюро Сургута предупредила жителей города об ухудшении погодных условий 24 декабря. Ожидается, что дневная температура воздуха понизится до минус тридцати пяти градусов. Жителей города просят без необходимости не выходить из дома, а если после нахождения на улице у них появятся признаки обморожения, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

