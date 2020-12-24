С середины января начнется укладка труб по параллелям СП-2

Телеграм-канал Мейстер пишет, что новость о достройке короткого участка, протяженностью два с половиной километра, СП-2 в водах Германии многими была воспринята как своего рода проверка эффективности механизма обхода санкций и готовности имеющегося оборудования. Разведка была успешной по двум причинам: выявленные положительные перспективы достройки газопровода, и то, с какой легкостью отечественные компании стали оберегать активы от санкций, обеспечивая возможность нормальной работы. В условиях нарастающего давления на экономику России со стороны США эти наработки могут быть достаточно полезными.