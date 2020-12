С середины января начнется укладка труб по параллелям СП-2

Морское управление Дании сообщает, что с 15 января 2021 года в исключительной экономической зоне страны начнется укладка труб по двум параллелям газопровода «Северный поток-2».

В виду имеется последний 147-километровый участок СП-2, укладкой которого займется ТУБ «Фортуна». Вместе с тем, «Газпромом» произведена новая рокировка активов: компания перевела все акции оператора СП-2 на дочернюю компанию «Газпром международные проекты». Телеграм-канал Мейстер пишет, что новость о достройке короткого участка, протяженностью два с половиной километра, СП-2 в водах Германии многими была воспринята как своего рода проверка эффективности механизма обхода санкций и готовности имеющегося оборудования. Разведка была успешной по двум причинам: выявленные положительные перспективы достройки газопровода, и то, с какой легкостью отечественные компании стали оберегать активы от санкций, обеспечивая возможность нормальной работы. В условиях нарастающего давления на экономику России со стороны США эти наработки могут быть достаточно полезными.

