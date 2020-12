«Россети» вложили в запуск четырех новых подстанций 2,2 млрд рублей

В Ленобласти, ХМАО, Краснодарском крае и Вологодской области были запущены цифровые подстанции «Россетей». Общая стоимость составила 2,2 млрд рублей. В ХМАО подстанция была трансформирована в «цифру» из уже действовавшего объекта, а в остальных регионах станции строились с нуля.

Из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом церемония открытия станций проходила в онлайн-формате. В видеоконференции приняли глава «Россетей» Павел Ливинский и представители регионов Наталья Комарова, Олег Кувшинников, Александр Трембицкий и Сергей Харлашкин, пишут «Новые Известия». В Краснодарском крае была запущена подстанция «Ангарская» (110 кВ и 50 МВА). Ее стоимость превысила 700 млн рублей. Она будет обеспечивать надежность электроснабжения на северо-востоке города-миллионника. В районе действия энергообъекта проживает свыше 300 000 человек. Также здесь располагаются 240 объектов социальной инфраструктуры, в том числе клиническая больница. Вологодская область получила цифровую подстанцию «Балатон» (35 кВ), Ленинградская — объект «Ясень» (110 кВ). Общая мощность двух станций равняется 40 МВА. В зоне их ответственности две компрессорные станции, которые будут качать газ в «Северный поток-2» и обеспечивать топливом регион. Стоимость двух станций превысила 900 млн рублей. В ХМАО цифровизовали подстанцию «Ореховая» (110 кВ и 32 МВА). Благодаря модернизации мощность энергообъекта выросла вдвое, и теперь станция сможет без проблем выдержать новых абонентов. Стоимость ее переделки почти 500 млн рублей. Сообщается, что работы на всех вышеперечисленных объектах велись в рамках инвестпроекта «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Основная масса используемого на станциях оборудования произведена в Российской Федерации. Всеми энергообъектами можно управлять дистанционно. Цифровое оборудование позволяет обрабатывать до 3500 сигналов одновременно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter