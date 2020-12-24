«Россети» вложили в запуск четырех новых подстанций 2,2 млрд рублей

В Краснодарском крае была запущена подстанция «Ангарская» (110 кВ и 50 МВА). Ее стоимость превысила 700 млн рублей. Она будет обеспечивать надежность электроснабжения на северо-востоке города-миллионника. В районе действия энергообъекта проживает свыше 300 000 человек. Также здесь располагаются 240 объектов социальной инфраструктуры, в том числе клиническая больница.