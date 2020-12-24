Радий Хабиров рассказал о подарке, который он сделал системе здравоохранения Башкирии

— Осталось несколько дней до Нового года... И в эти дни надо благодарить людей, которые в уходящем году посвятили себя обществу, людям, нашей республике... А также делать подарки. Вот сегодня передали системе здравоохранения передвижную поликлинику, столь нужную нашим селянам. И сразу после Нового года мобильная бригада на новой технике и с опытнейшими уфимскими врачами поедет по нашим районам, — отметил он в сообщении.