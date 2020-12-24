Радий Хабиров рассказал о подарке, который он сделал системе здравоохранения Башкирии

Радий Хабиров рассказал о подарке, который он сделал системе здравоохранения Башкирии

Вчера, 15:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил своим подписчикам в соцсетях о том, что теперь по республике будет курсировать передвижная поликлиника. Такой подарок он сделал системе здравоохранения перед новым годом.

— Осталось несколько дней до Нового года... И в эти дни надо благодарить людей, которые в уходящем году посвятили себя обществу, людям, нашей республике... А также делать подарки. Вот сегодня передали системе здравоохранения передвижную поликлинику, столь нужную нашим селянам. И сразу после Нового года мобильная бригада на новой технике и с опытнейшими уфимскими врачами поедет по нашим районам, — отметил он в сообщении.

Напомним, сегодня на брифинге Минздрава Башкирии подвели итоги деятельности здравоохранения в республике в 2020 году. Глава ведомства Максим Забелин высказал предположение об окончании пандемии к началу второго полугодия 2021 года благодаря мероприятиям, которые проводятся на территории Башкирии и России. Глава Минздрава также не исключил новые ограничения, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки в Башкирии, особенно после праздничных каникул.

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