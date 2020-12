Региональный минздрав сообщил, что за последние сутки от коронавирусной инфекции и осложнений на ее фоне умерло пятнадцать жителей Южного Урала.

“Курс дела” сообщает, что на данный момент под наблюдением врачей по медицинским показателям остается почти одиннадцать с половиной тысяч жителей Южного Урала, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Отмечается, что за последние сутки в регионе непосредственно от коронавируса скончалось девять человек, еще шесть южноуральцев умерло от сопутствующих заболеваний.

