Партия «Новые люди» раскритиковала систему экомониторинга

В связи с вышеперечисленным лидер партии “Новые люди” предлагает перезагрузить систему, чтобы получать информацию о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды от граждан. Для этого он предлагает создать специальный механизм реагирования через портал “Госуслуги”, поскольку он является наиболее известным госпорталом среди россиян. При реализации этой идеи каждый гражданин, который увидит возможные признаки экологической проблемы, сможет за одну минуту отправить материал. Такие обращения, по мнению партии, должны поступать всем ответственным гражданам власти автоматически в режиме межведомственного взаимодействия. При этом они не должны подпадать под Закон “Об обращениях граждан”.