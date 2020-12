Партия «Новые люди» раскритиковала систему экомониторинга

Партия “Новые люди” инициировала перезагрузку системы общественного экологического мониторинга в России.

Издание Gorod55.ru сообщает, что с таким предложением лидер партии Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко. “Новые люди” нашли много недочетов в работе федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования “Наша природа”. По данным Счетной палаты РФ, на информационный портал, который носит одноименное название, за последние семь лет было потрачено почти сто двадцать миллионов рублей. При этом интернет-ресурс до сих пор работает в тестовом режиме и содержит информацию о ста девяноста двух выявленных экологических проблемах локального характера в России. Также на сайте не работают нужные опции, в том числе кнопка “Отправить”. В партии “Новые люди” подчеркивают, что в Российской Федерации гораздо больше локальных экологических проблем. Более того, ее члены провели опрос и выяснили, что россияне в целом не знают о существовании информационного портала и вообще не готовы пользоваться им, чтобы информировать власти о ситуациях, способных привести к экологическим бедствиям. В связи с вышеперечисленным лидер партии “Новые люди” предлагает перезагрузить систему, чтобы получать информацию о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды от граждан. Для этого он предлагает создать специальный механизм реагирования через портал “Госуслуги”, поскольку он является наиболее известным госпорталом среди россиян. При реализации этой идеи каждый гражданин, который увидит возможные признаки экологической проблемы, сможет за одну минуту отправить материал. Такие обращения, по мнению партии, должны поступать всем ответственным гражданам власти автоматически в режиме межведомственного взаимодействия. При этом они не должны подпадать под Закон “Об обращениях граждан”. “У нас должно быть единое окно, чтобы было легко подать жалобу и быстро добиться решения проблемы. Не надо больше создавать дополнительные, никому не известные сайты, которые еще и не работают. Люди готовы сообщать об экологических нарушениях, но для этого нужен удобный работающий механизм мониторинга”, - подчеркивается в обращении партии “Новые люди”.

