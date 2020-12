На прошлой неделе в Белгородскую область доставили отечественную противоковидную вакцину «Спутник V». Первую партию препарата направили на нужды медработников.

По словам главы регионального депздрава Наталии Зубаревой, прививки поставили медработникам в больницах и поликлиниках. Всего должны были привиться 800 человек, пишет infox.ru. Сейчас за всеми сделавшими прививки наблюдают специалисты депздрава, кроме этого сами привитые медики ведут дневники, в которых описывают свое состояние. По словам Зубаревой, у первых прошедших вакцинацию выработались высокие титры антител, что говорит об эффективности препарата.

