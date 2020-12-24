Глава Хабаровского края отменил повышение тарифов на вывоз мусора

В настоящее время в Хабаровском крае работает только один регоператор. Он обслуживает зону деятельности №1, в которую входит Хабаровск и район Лазо. С 1 декабря текущего года на услуги этого оператора действует единый тариф. Жители частных домов платят 5 рублей за квадратный метр, в многоквартирных домах чуть больше 4 рублей. По остальным территориям сейчас нет компаний, готовых взять на себя вывоз мусора.