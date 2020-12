Глава Хабаровского края отменил повышение тарифов на вывоз мусора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов не будут подняты.

Реформа в обращении с ТКО привела к тому, что плата за этот вид комуслуг выросла в ряде субъектов РФ. При этом в некоторых регионах увеличение стоимости не повлияло на качество услуг. К примеру, в Приморском крае цены подняли, а жители говорят, что услугу стали оказывать менее качественно, пишет prokhab.ru. «Рост платежей по коммунальным услугам мы не можем допустить. Необходимо приостанавливать работу регионального оператора по первой зоне и все проанализировать, в том числе и тариф. Лучше сделать чуть позже, но хорошо», – заявил Михаил Дегтярев. Отмечается, что ранее так называемую «мусорную реформу» критиковал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он утверждал, что она хороша для мегаполисов, а вот Дальнему Востоку не принесет улучшений. В настоящее время в Хабаровском крае работает только один регоператор. Он обслуживает зону деятельности №1, в которую входит Хабаровск и район Лазо. С 1 декабря текущего года на услуги этого оператора действует единый тариф. Жители частных домов платят 5 рублей за квадратный метр, в многоквартирных домах чуть больше 4 рублей. По остальным территориям сейчас нет компаний, готовых взять на себя вывоз мусора. По мнению Дегтярева, сейчас надо взять паузу и тщательно изучить зонирование территорий и проанализировать тарифы. Дело в том, что итоги конкурса на вывоз ТКО подводились летом, когда обстановка в регионе была довольно накаленной по политическим причинам. Из-за этого не удалось учесть несколько важных моментов. Если же после этого не найдутся частные компании, которые будут готовы вывозить ТКО, то администрации придется самостоятельно прорабатывать вопрос по краевому оператору.

