Более 80 тыс. жителей Пермского края обратились к волонтерам за время пандемии

По словам волонтеров, такие люди, кроме физической помощи, часто нуждаются в моральной поддержке. Ее оказывают работающие при штабах профессиональные психологи. К слову, они работают и с самими добровольцами, чтобы снять «моральное выгорание». Люди, приезжающие с подобных вызовов, часто очень тяжело переживают проблемы тех, кто обращается в центр. Особенно если речь идет о стариках.