Более 80 тыс. жителей Пермского края обратились к волонтерам за время пандемии

Более 80 тыс. жителей Пермского края обратились к волонтерам за время пандемии

Вчера, 20:58ОбществоPhoto: pixabay.com
Аналитики подсчитали, что с конца марта по конец декабря 2020 года волонтеры Пермского края приняли около 84 000 заявок на оказание помощи.

Добровольцы занимались доставкой медикаментов, продуктов, помогали в решении бытовых проблем. Волонтерский центр работает на базе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.

Как сообщает издание Properm.ru, чаще всего граждане обращались в центр за консультацией. Подобных звонков было более 65 000. Оставшиеся звонки касались материальной помощи, доставки продуктов и медицинских препаратов, другой помощи. В основном за ней обращались пожилые люди и инвалиды.

По словам волонтеров, такие люди, кроме физической помощи, часто нуждаются в моральной поддержке. Ее оказывают работающие при штабах профессиональные психологи. К слову, они работают и с самими добровольцами, чтобы снять «моральное выгорание». Люди, приезжающие с подобных вызовов, часто очень тяжело переживают проблемы тех, кто обращается в центр. Особенно если речь идет о стариках.

«Радует, что у молодых ребят, волонтеров, „горят глаза“. Они по-настоящему проникаются проблемами пожилых и одиноких людей», — сказал губернатор края Дмитрий Махонин.

Депутат краевого Заксобрания Александр Бойченко, в свою очередь, назвал волонтеров большой силой и поблагодарил за их самоотверженный труд.

«В самое тяжелое время днем и ночью добровольцы вставали и шли помогать людям. Большой этап пройден, но предстоит сделать еще много добрых дел», — подчеркнул депутат.

Отмечается, что всего в регионе во время пандемии гражданам помогают 1258 волонтеров. Почти 800 из них работают в штабах «Единой России». Кроме них жителям Прикамья помогают «Волонтеры-медики» и добровольцы Общероссийского народного фронта.

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