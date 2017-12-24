В Башкирии отмечают День конституции республики

Ее приняли в 1993 году.

Сегодня, 24 декабря, в республике отмечают День конституции Башкортостана, - основной закон региона, разработанный внутри субъекта страны. В Основном Законе нашей республики подчеркивается, что в Башкортостане политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Благодаря конституции РБ в регионе были созданы парламент, контрольно-счетная палата, институт мировых судей и т.д. За 21 год конституция менялась несколько раз. При этом важные дополнения были внесены в июне 2006 года.

Сам документ состоит из двух разделов, 11 глав и 126 статей. Первое издание конституции было опубликовано в газете «Советская Башкирия».

Свои поздравления в адрес жителей республики выразил глава Уфы Ирек Ялалов.

- Все мы, независимо от национальности и веры, возраста и выбранной профессии, стремимся чтить законы, верим в созидательное будущее нашего государства. Все то, что закреплено в Конституции Республики Башкортостан - гаранте прав и свобод жителей нашего региона, является основой развития и благополучия каждого из нас.