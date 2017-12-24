В Башкирии долги районной больницы хотели закрыть зарплатами врачей

Медперсонал Архангельской районной больницы хотели лишить премий за стаж и категорию.

Как сообщили в эфире телеканала БСТ, у медучреждения имеется задолженность в 4,5 миллиона рублей. При этом работники больницы заявили, что их поставили прямо перед фактом – урежут зарплату и стимулирующую выплату за категорию и стаж.

По словам акушера-гинеколога Тамары Зубрицкой, ситуация с невыплатой надбавок в их больнице происходит не в первый раз.

- В прошлом году – за дежурства на дому. Нас вызывали к себе и говорили: "100 процентов не заплатим, а только 25. Мы вам уберём за это, за то, - рассказывает женщина.

Примечательно, что о том, что врачам и медперсоналу хотят убрать надбавки, сотрудники узнали случайно.

- Вопросы сокращения заработных плат, выплат должны решаться с коллективом. Нас ставят перед фактом. Степень возмущения даже не в том, что нам не дают выплаты. С нами не хотят общаться! – возмущается терапевт больницы Артур Нагимов.

- По зарплате мы не согласны. 4% – очень мало! У нас самый маленький процент вредности, а мы работаем с кровью: ДТП, роды – всё у нас есть. За ночные 20% тоже мало, - рассказывает фельдшер скорой Ольга Кочкина.