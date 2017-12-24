Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, как будет встречать Новый год

Хамитов заявил, что хочет провести его в близком кругу семьи.

- Может быть, дети и внуки приедут. Если у них получится, буду очень рад. Это семейный праздник, - отметил Хамитов. - Никуда не собираюсь. 1 января, может быть, на лыжах покатаемся в Уфе – или в «Олимпик Парке», или в «Ак-Йорте». Пока такие планы. Дальше не загадываю. При этом он не исключил, что, возможно, поедет куда-нибудь по республике или за ее пределы.