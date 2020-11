Для инвалидов и ветеранов Владивостока, которые остаются без энергоснабжения, местные власти организовали доставку продуктов питания.

Газета “Известия” сообщает, что администрация Владивостока закупила продуктовые наборы, газовые баллоны и плиты, а также бутилированную воду для доставки ветеранам и инвалидам, одиноким людям пенсионного возраста и многодетным семьям. Развозить гуманитарную помощь уже начали - за вчерашний день волонтеры посетили шестьдесят адресов, а на сегодня запланировано сто семьдесят точек.

