В Уфе начали подготовку к переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года

В апреле 2021 года в республике состоится очередная перепись населения. На сегодняшний день в столице Башкирии идет активная подготовка, сообщила начальник отдела государственной статистики Уфы Оксана Даянова на оперативке в мэрии Уфы.

По словам Оксаны Даяновой, на сегодняшний день Росстатом утвержден план переписи населения в Уфе. Комиссией утвержден план мероприятия. В городе планируется охватить 49 188 домов, где проживают свыше 1,15 миллионов человек. Для переписи населения будет организовано свыше 350 участков, куда можно прийти и принять участие в переписи. Также заполнить данные можно, не выходя из дома, через сайт Госуслуги. Сотрудниками участков будет организован поквартирный обход. Информация будет вноситься в электронные планшеты.

