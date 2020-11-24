В Уфе начали подготовку к переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года

По словам Оксаны Даяновой, на сегодняшний день Росстатом утвержден план переписи населения в Уфе. Комиссией утвержден план мероприятия. В городе планируется охватить 49 188 домов, где проживают свыше 1,15 миллионов человек.
Для переписи населения будет организовано свыше 350 участков, куда можно прийти и принять участие в переписи. Также заполнить данные можно, не выходя из дома, через сайт Госуслуги. Сотрудниками участков будет организован поквартирный обход. Информация будет вноситься в электронные планшеты.