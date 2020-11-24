В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с ТПП Узбекистана

В заключение встречи Начальник Управления Ферганского отделения Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Салиев Алишер Анваржанович отметил, что доволен сотрудничеством с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и всегда готов к обсуждению новых вариантов взаимовыгодного сотрудничества.