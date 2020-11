В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с ТПП Узбекистана

24 ноября 2020 года в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан состоялась встреча деловых кругов Республики Башкортостан и Ферганской области Республики Узбекистан в режиме ВКС.

Цель делового общения – развитие экономических связей между предприятиями Республики Башкортостан и Ферганской области Республики Узбекистан, содействие в поиске потенциальных партнеров и возможностей новых вариантов сотрудничества. Со стороны Ферганской области Республики Узбекистан выступили компании: Vodiy Neft Mahsulotlari, Golden Silk 2017, Black Gold Rays, Mega classic Oil, UZSUNGWOO. Со стороны Республики Башкортостан: ООО «НИПИ «ПЕГАЗ», АО «НПП «Бурсервис», АО «НПО «Технолог», ООО НПО «Станкостроение». В заключение встречи Начальник Управления Ферганского отделения Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Салиев Алишер Анваржанович отметил, что доволен сотрудничеством с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и всегда готов к обсуждению новых вариантов взаимовыгодного сотрудничества.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter