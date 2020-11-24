В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с ТПП Узбекистана

В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с ТПП Узбекистана

Вчера, 16:50Общество
24 ноября 2020 года в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан состоялась встреча деловых кругов Республики Башкортостан и Ферганской области Республики Узбекистан в режиме ВКС.

Цель делового общения – развитие экономических связей между предприятиями Республики Башкортостан и Ферганской области Республики Узбекистан, содействие в поиске потенциальных партнеров и возможностей новых вариантов сотрудничества.

Со стороны Ферганской области Республики Узбекистан выступили компании: Vodiy Neft Mahsulotlari, Golden Silk 2017, Black Gold Rays, Mega classic Oil, UZSUNGWOO.

Со стороны Республики Башкортостан: ООО «НИПИ «ПЕГАЗ», АО «НПП «Бурсервис», АО «НПО «Технолог», ООО НПО «Станкостроение».

В заключение встречи Начальник Управления Ферганского отделения Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Салиев Алишер Анваржанович отметил, что доволен сотрудничеством с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и всегда готов к обсуждению новых вариантов взаимовыгодного сотрудничества.

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