В течение двух суток в Пермском крае коронавирус выявлен на 35 территориях

На 35 территориях Пермского края был выявлен коронавирус в течение последних двух суток.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора, всего за это время зафиксирован новый 581 случай заражения. Больше всего новых заболевших выявлено в столице Прикамья - 312 человек. Вторую строчку в тройке антилидеров занимает Чайковский, где заболело 32 человека. Третье место у Краснокамска с 26 заболевшими. С начала пандемии на утро 23 ноября было зафиксировано 18298 случаев опасного заболевания на всех территориях Прикамья. На первом месте столица региона с почти 11 тысячами случаев COVID-19. Вторую строчку по заболеваемости коронавирусом занимают Березники с 1073 носителями инфекции. Замыкает тройку антилидеров Пермский район, где заболел 901 человек.

