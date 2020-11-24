В течение двух суток в Пермском крае коронавирус выявлен на 35 территориях

Как сообщает properm.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора, всего за это время зафиксирован новый 581 случай заражения. Больше всего новых заболевших выявлено в столице Прикамья - 312 человек. Вторую строчку в тройке антилидеров занимает Чайковский, где заболело 32 человека. Третье место у Краснокамска с 26 заболевшими.