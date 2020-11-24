В течение двух суток в Пермском крае коронавирус выявлен на 35 территориях

В течение двух суток в Пермском крае коронавирус выявлен на 35 территориях

Вчера, 15:28ОбществоPhoto: pixabay.com
На 35 территориях Пермского края был выявлен коронавирус в течение последних двух суток.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора, всего за это время зафиксирован новый 581 случай заражения. Больше всего новых заболевших выявлено в столице Прикамья - 312 человек. Вторую строчку в тройке антилидеров занимает Чайковский, где заболело 32 человека. Третье место у Краснокамска с 26 заболевшими.

С начала пандемии на утро 23 ноября было зафиксировано 18298 случаев опасного заболевания на всех территориях Прикамья. На первом месте столица региона с почти 11 тысячами случаев COVID-19. Вторую строчку по заболеваемости коронавирусом занимают Березники с 1073 носителями инфекции. Замыкает тройку антилидеров Пермский район, где заболел 901 человек.

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