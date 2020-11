В Башкирии задержали двух человек, подозреваемых в продаже нелегальных лекарственных препаратов. Они распространяли их через интернет и соцсети, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, подозреваемые закупали продукцию за границей. Кроме того, фигуранты дела сбывали без этикеток косметологические препараты местного производства. В ходе обыска в местах проживания подозреваемых, а также в одном из косметологических салонов в Уфе было изъято более 1,5 тысяч единиц лекарственных препаратов и документы, доказывающие преступление. В настоящее время подозреваемые задержаны. Они находятся под подпиской о невыезде.

