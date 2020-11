В Башкирии у мальчика, сбитого машиной, обнаружили 0,33 промилле алкоголя

Жительница Башкирии намерена доказать, что её 9-летний сын не употреблял алкоголь, когда его сбила машина. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Известно, что инцидент произошел еще четыре месяца назад. Мальчик гулял с друзьями, как вдруг его сбила машина «Почты России». Его маме сообщили об этом соседские мальчишки. Женщина выбежала и увидела, что её ребенка уже переложили на траву, поближе к тени. Скорую помощь вызвали соседи, но она долго ехала. Сам водитель, сбивший мальчика, предложил довезти до больницы. На полпути они пересели в карету скорой помощи. Врачи диагностировали перелом черепа. Накануне женщине показали результаты исследования на алкоголь по крови её сына. Женщина уверяет, что разрешения на это не давала. Тем не менее, анализ был проведен. В результатах указано количество в крови алкоголя в виде 0,33 промилле. Мать мальчика уверена, что её сын не пил и это явно какая-то ошибка. — Следователи сказал, что у ребенка такой алкоголь был бы, он на ногах бы не стоял. Надо найти доказательства, что у моего сына ничего не обнаружено, уверяет женщина. Сам мальчик рассказывает, что в этот день пил только чай и воду. И, даже если бы они с друзьями захотели купить пиво в магазине, им бы не продали. И вообще оно не вкусное, - заверяет ребенок.

