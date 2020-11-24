В Башкирии потратят 116 миллионов рублей на трансляцию телеканала «БСТ»

На оказание услуг корреспондента-ведущего проекта «Уфимское времечко» компания готова выделить 525,9 тысячи рублей, режиссера монтажа — 438,3 тысячи рублей. Вещание телеканала БСТ обойдется в 24,7 миллиона рублей, а эфирное вещание радиоканала «Юлдаш» в Башкирии, Курганской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, а также Пермском крае — в 24,6 миллиона рублей.