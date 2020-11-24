В Башкирии потратят 116 миллионов рублей на трансляцию телеканала «БСТ»

В Башкирии потратят 116 миллионов рублей на трансляцию телеканала «БСТ»

Вчера, 14:13ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
ГУП «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» разместила сразу несколько аукционов на сайте госзакупок.

На оказание услуг корреспондента-ведущего проекта «Уфимское времечко» компания готова выделить 525,9 тысячи рублей, режиссера монтажа — 438,3 тысячи рублей. Вещание телеканала БСТ обойдется в 24,7 миллиона рублей, а эфирное вещание радиоканала «Юлдаш» в Башкирии, Курганской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, а также Пермском крае — в 24,6 миллиона рублей.

Кроме того, компания ищет исполнителя по доставке сигнала «БСТ», «Курай-ТВ» и радиоканалов «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Радио Ашкадар» до земной станции спутниковой связи по наземным линиям связи. Начальная сумма контракта — 16,7 миллиона рублей.

На эфирную трансляцию телеканала «БСТ» в Башкирии и Челябинской области предприятие выделило 116,3 миллиона рублей.

телевидениеБашкирия
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