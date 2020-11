Министерство юстиции России решило ликвидировать Стерлитамакскую воспитательную колонию. Об этом Mkset рассказали в пресс-службе УФСИН Башкирии.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. Там содержится 14 воспитанников. Согласовывается вопрос создания участка колонии — поселения, сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, что колония находится в 24 километрах от Стерлитамака, у подножия горы «Долгая». Учреждение было открыто в 1955 году на базе одного из лагерных отделений. Сейчас воспитательную колонию возглавляет полковник внутренней службы Максим Олешко.

