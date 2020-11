В Башкирии за минувшие сутки выявили 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 13 466 человек. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.

В Уфе за минувшие сутки выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице Башкирии зафиксировано 5019 случаев. По словам Галины Перминой, почти 70% заболевших - работающее население возрастом от 30 до 44 лет. В связи с этим она убедительно попросила руководителей предприятий вакцинировать своих сотрудников. Сезонная заболеваемость ОРВИ снизилась на 17%.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter