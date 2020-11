Сегодня, 4 ноября 2020 года, снега в республике по-прежнему не ожидается. Будет также морозно, как и всю минувшую неделю, сообщает Башгидрометцентр. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснении -15,-20°, днем -4,-9°.

Первые снега выпадут в среду, 25 ноября. Однако по востоку республики осадков ожидать не стоит. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -1,-6°. В четверг погода порадует легкими осадками в виде снега. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -1,-6°.

