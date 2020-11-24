Радий Хабиров записал видеообращение жителям города Красногорск

— Люди, говорят, довольны, если не врут. Даже хвалят меня иногда, — отметил Хабиров.
Этим заявлением он решил представить новый парк, построенный в Белебее. По словам Хабирова, там была сделана полная перепланировка территорий, построены деревянные трассы, оборудован пляж, смонтировали систему освещения.
— Стоимость проекта превысила 230 миллионов рублей, значительную часть этой суммы нам выделил федеральный бюджет после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, — отметил он.