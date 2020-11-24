Радий Хабиров записал видеообращение жителям города Красногорск

Радий Хабиров записал видеообращение жителям города Красногорск

Вчера, 13:52ОбществоКарина МамаеваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров снял видео, посвященное жителям города, в котором он ранее работал. Он вспомнил, как в Красногорске благоустраивал парк «Ивановские пруды». И этот опыт помогает ему благоустраивать Башкирию.

— Люди, говорят, довольны, если не врут. Даже хвалят меня иногда, — отметил Хабиров.

Этим заявлением он решил представить новый парк, построенный в Белебее. По словам Хабирова, там была сделана полная перепланировка территорий, построены деревянные трассы, оборудован пляж, смонтировали систему освещения.

— Стоимость проекта превысила 230 миллионов рублей, значительную часть этой суммы нам выделил федеральный бюджет после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, — отметил он.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы