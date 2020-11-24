Нейросеть ВКонтакте поможет не пропустить фотографии с собой

Функция быстрых отметок всегда учитывает и сохраняет приватность: если фото с пользователем попробует загрузить посторонний, он не сможет узнать, есть ли у этого человека профиль ВКонтакте. Алгоритмы предлагают добавлять отметки на снимки только из тех альбомов, сообществ и профилей, к которым у пользователя есть доступ. Функция будет неактивна, если фото загружают в полностью закрытый приватностью альбом. Друзья, которые вместе с пользователем состоят в закрытом сообществе, где появилась фотография, могут увидеть подтверждённую им отметку или предложить себя отметить.