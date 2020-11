Нейросеть ВКонтакте поможет не пропустить фотографии с собой

ВКонтакте представила функцию быстрых отметок на фото.

Технология на основе компьютерного зрения и нейросетей поможет пользователям более эффективно контролировать своё онлайн-присутствие, а также не пропускать интересные снимки от друзей и быстро отмечать их на своих фотографиях. К примеру, если пользователь опубликовал фото, на котором изображены несколько его друзей, они получат уведомления о снимке с предложением отметить себя. Искусственный интеллект подсказывает, а не навязывает. Когда пользователь загружает фотографию, система автоматически определяет, кто из друзей на ней присутствует. Затем алгоритмы могут подсказать автору отметить друзей на фото, а также предложить людям, которые изображены на снимке, самим себя отметить. Окончательное решение, подтвердить или отклонить свою отметку, принимает сам человек. Функция быстрых отметок всегда учитывает и сохраняет приватность: если фото с пользователем попробует загрузить посторонний, он не сможет узнать, есть ли у этого человека профиль ВКонтакте. Алгоритмы предлагают добавлять отметки на снимки только из тех альбомов, сообществ и профилей, к которым у пользователя есть доступ. Функция будет неактивна, если фото загружают в полностью закрытый приватностью альбом. Друзья, которые вместе с пользователем состоят в закрытом сообществе, где появилась фотография, могут увидеть подтверждённую им отметку или предложить себя отметить. Настроить функцию быстрых отметок, чтобы не пропускать интересные снимки и получать предложения подтвердить себя на фото, можно в настройках приватности профиля ВКонтакте. Так алгоритмы смогут сообщать пользователю о снимках от друзей, на которых он изображён, но пока не отмечен. Отметку всегда можно отклонить. Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте: «Отметки на фото — прекрасный повод начать общение с друзьями и обменяться эмоциями. Можно обсудить забавные кадры с совместной вечеринки или помочь близким найти необычные снимки, о которых они даже не подозревали. Нейросети и технологии компьютерного зрения распознают пользователя на фото за мгновения и адаптируются к разному уровню освещённости, изменению возраста и причёски, количеству лиц на фото, поворотам и наклонам головы». Ранее в этом году ВКонтакте представила технологию распознавания голосовых сообщений во встроенном мессенджере, а также впервые среди сервисов коротких вертикальных видео запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360°.

