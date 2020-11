Гострудинспекция начала расследование по факту несчастного случая, произошедшего на предприятии «Авангард» в городе Стерлитамак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла накануне, 23 ноября. Во время переработки на горизонтальный вальцах произошла вспышка спецпродукции. Троих работников окутало большим количество газов, нагретых до высоких температур. В результате несчастного случая погибла 45-летняя сотрудница – ученица дробильщика. Еще две женщины получили травмы – 51 и 37-летние дробильщики. У них диагностировали ожоги. Состояние их здоровья пока уточняется.

